Namur: il menace sa mère avec un couteau et blesse un policier

Le 21 décembre dernier, sa mère a dû sortir de l’habitation familiale et appeler les secours: son fils, sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants, venait de lui lancer un couteau et de lui jeter des bouteilles. D’après les verbalisants, il se trouvait dans une “fureur incroyable”, il a dû être placé au sol avant d’être menotté. Il est tout de même parvenu à donner un violent coup de pied à un des policiers durant son transfert vers le commissariat. Ce jeudi, il déclarait: “Je reconnais les faits et je m’en veux, l’alcool a pris le dessus et je débordais de colère”.

Le ministère public requiert une peine de 3 ans à l’encontre du jeune prévenu, qui a fini par avouer le coup de pied donné au policier qu’il niait dans un premier temps. “Quand il est sous l’emprise de l’alcool, même sa mère en a peur. il se montre agressif et menace tout le monde de mort. Il a déjà bénéficié d’une mesure de sursis probatoire mais ne l’a pas respectée, il faut protéger la sécurité publique désormais.” Son conseil plaide une peine de probation autonome.

Jugement le 27 avril.