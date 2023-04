L’histoire de Falmignoul à découvrir ce dimanche dans une grande exposition

Pour permettre à tous les habitants du village de redécouvrir ce lieu, l’ASBL a eu l’idée d’organiser une grande exposition rétrospective sur l’histoire du village. Une manière de créer du lien social entre tous les habitants, qu’ils vivent dans la région depuis toujours ou depuis peu.

Cette exposition, se tiendra ce dimanche 16 avril de 11 heures à 19 heures. Elle présentera de très nombreux documents récoltés auprès d’habitants de Falmignoul et Falmagne suite à un appel lancé par l’ASBL Les Échos de la Lesse.

Nombreux documents et illustration d’époque

Parmi les documents notables, on notera l’exposition d’une importante collection de cartes postales montrant des vues des villages datant du début du siècle dernier. Toujours au rayon des illustrations, de très nombreux clichés permettront de redécouvrir les paysages et les visages d’autrefois. Événements sportifs tels que les luttes de balle pelote ou encore les matchs de football amateur, photos de classe, kermesse en tous genres et fête des fleurs, rien de ce qui fait le sel de la vie en communauté n’a été oublié. Il sera également question du jumelage Dinant-Dinan, des œuvres des Amis de la Prée, une troupe de théâtre en wallon, sans oublier quelques souvenirs des jeux interquartiers...

"Il y aura aussi des souvenirs liés à l’ancien musée du cycle et son propriétaire Ernest Wouters, à l’inauguration du mémorial Garnier (Maillot jaune au Tour de Suisse en 1936, NDLR) des images du grand prix Defoin (Co-fondateur de l’Union Motor Dinant et champion de moto, NDLR), des prospectus électoraux datant d’avant la fusion des communes, des photos de classes de 1923 à 2000, des fêtes médiévales, de vieilles publicités, etc.", fait encore savoir l’ASBL qui espère que cette exposition fera aussi revenir sur leurs terres des anciens habitants des villages.

Apéritif villageois

Au-delà des photos, d’anciens films en Super 8, numérisés pour l’occasion, seront diffusés tout au long de la journée.

L’événement organisé ce dimanche se veut avant tout festif, aux allures d’apéritif villageois. Un verre de bienvenue sera offert à tous les visiteurs entre 11 heures et 14 heures. Un foodtruck sera également sur place pour proposer de la petite restauration.