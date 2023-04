Houyet: la bourgmestre Lebrun recadre l’opposition

Cette mise au point n’a suscité quasi aucune réaction hormis celle de l’unique élu Écolo, Emmanuel Davin. Il a tenu à indiquer qu’il n’avait jamais émis de reproches à l’encontre de la bourgmestre, Hélène Lebrun.

120 000€ pour réparer un pont, c’est trop

Après ce recadrage, ou en tout cas cette prise de parole, deux points du conseil communal ont suscité les débats. À chaque fois, l’opposition a reproché à la majorité le montant des dépenses engagées.

La première montée au créneau concerne le point relatif à la réfection d’une passerelle sur l’Iwoigne, un cours d’eau. La construction utilisée encore aujourd’hui par les promeneurs et sportifs est en mauvais état. Il est impératif de passer par une réparation. Le dossier est particulier: le passage est taxé d’une infraction urbanistique. Autre élément qui ne facilite pas les choses: la zone Natura 2 000. Malgré tout, un arrangement pourrait être trouvé si la passerelle était reconstruite au même endroit, en opérant des modifications notoires pour laisser écouler plus facilement les eaux.

Du côté de la Commune, on veut bien s’y plier en reprenant les choses à zéro et en reconstruisant un ouvrage plus costaud, pour passer les années sans souci. Montant estimé: 120 000 €. Pour l’opposition, cette somme est largement exagérée. Ce genre de dépense ne peut être à l’ordre du jour au vu de la situation financière de la population. Mais cette rénovation complète aura bien lieu: la majorité l’emportant au vote contre l’opposition.

Second dossier problématique pour l’opposition: un point relatif à l’installation de systèmes de contrôle d’accès et de gestion sécurisée des clés à la maison communale et au service des travaux. Pour ce point lié à la sécurité, la Commune compte consacrer 54 000 €. Ici aussi la minorité conteste cette dépense la jugeant excessive. Le point est à nouveau approuvé au vote, majorité contre opposition.

Dans un cas comme l’autre, force est de constater que les débats ont été courtois. Chacun a pu présenter sa manière de voir sans hausser le ton, ni couper de façon intempestive son interlocuteur. Les échanges ont été audibles, de quoi éviter à la bourgmestre de nouvelles remarques la prochaine fois. Quant au fond, chacun se fera sa religion.