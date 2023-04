Florennes: la nouvelle plaine de jeux de Saint-Aubin inaugurée dimanche

Voici quatre ans déjà, un groupe de passionnés de Saint-Aubin a répondu à l’appel à projet lancé par le Groupe d’Action Locale Entre-Sambre-et-Meuse en vue de promouvoir des actions villageoises. Alix Lebrun, Géraldine Goublomme, Cédric Baillet, Delphine Lousberg, Hervé Hins et Simon Capron se sont regroupés sous le nom de "Saint-Aubin, the place to be". Leur projet: restaurer la plaine de jeux située à proximité de l’église. Le Gal a retenu cette proposition, ce qui a permis de profiter de l’opération Petites Initiatives Citoyennes (PIC) financée par les fonds européens Leader.