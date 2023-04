L’accident s’est produit sur une petite route de campagne. Une Citroën C1 conduite par une femme se dirigeant vers Floriffoux est entrée en collision de face avec une BMW X1 remontant la rue.

Les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le lieutenant Didier Zavarise se sont rendus sur place avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance ainsi qu’une ambulance de La Croix Rouge namuroise et le SMUR du CHR de Namur. Après avoir été désincarcérée, la conductrice de la Citroën a été longuement conditionnée par les urgentistes avant d’être conduite vers le CHR de Namur. L’autre conducteur, blessé moins grièvement a été conduit vers le CHU Sainte-Élisabeth de Namur. Les policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse se sont chargés des constatations, la route étant fermée dans les deux sens durant les opérations. Le dépanneur Franck Annoye a été requis pour enlever les épaves des deux véhicules.