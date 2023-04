Bièvre: la fête des Loustics à Monceau

Les plus petits se sont dirigés vers la pleine de jeux et les plus grands le long d’un sentier en plein cœur du village. L’objectif, retrouver des œufs en coton qui pouvaient ensuite être échangés contre un sac de véritables œufs en chocolat. L’après-midi s’est poursuivie dans la bonne humeur avec un goûter et le spectacle "Le four à bois et la caravane passe" par la compagnie Orange Sanguine.