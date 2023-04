Walcourt: coup d'envoi pour les festivités de la Trinité

À Walcourt, le Lundi de Pâques marque le coup d’envoi des festivités annuelles de la Trinité. Les portes de l’hôtel de ville sont grandes ouvertes et la salle des mariages vibre au rythme des fifres et des tambours que tout le monde prend un plaisir renouvelé à réentendre, chaque année, à pareille époque. Pour l’occasion, officiers, sous-officiers et cantinières ont coiffé leur couvre-chef pour ces premières retrouvailles de l’année.