RAVel Warnant-Falaën : ça roule à nouveau pour les vélos et les draisines

Le week-end dernier (long week-end de Pâques), l’attraction touristique avait déjà obtenu l’autorisation de remettre sur les rails les draisines, entre Warnant et Falaën, malgré le chantier toujours en place. Mardi, échafaudages et autres engins de l’entreprise désignée, "Les Enrobés du Gerny", avaient disparu. "C’est complètement terminé et tout s’est déroulé comme prévu, confirme Serge Toussaint, porte-parole suppléant du SPW Mobilité infrastructures. Il reste quelques petits travaux de nettoyage à réaliser. Sinon, l’activité peut reprendre son cours normal ement."

Paul Arnould, pour les draisines de la Molignée, se réjouit de cette intervention rapide et efficace du Service public de Wallonie. Il confie : "Toute cette période a été compliquée pour nous au niveau des réservations, vu qu’on ne savait pas précisément quand ça allait rouvrir. Cette fois, c’est reparti. On peut à nouveau circuler sur les deux tronçons (NDLR : Warnant-Falaën, Falaën-Maredsous)."

Au niveau des horaires, rien ne change par rapport à la saison dernière. "On démarre aux heures paires de Warnant et aux heures impaires de Falaën, tout simplement", précise le patron. Les tarifs aussi sont inchangés (22€ pour le premier tronçon ou 44€ pour les deux tronçons). "Redémarrer l’activité est un véritable plaisir pour nous. Quand on entend tout ce qui se passe à gauche et à droite avec des travaux... On a eu beaucoup de la chance que l’intervention sur le RAVeL ne traîne pas."

Villa des lapins

D’ici quelques jours, la Villa des lapins, située juste en face du départ des draisines depuis Warnant, rouvrira aussi ses portes, avec un nouveau propriétaire.

Une bonne nouvelle également pour le patron des draisines pour qui "tout se met finalement bien ".