Namur : avec Le "squat" festival, le Cinex va squatter en bonne compagnie

Le "squat", dans l’esprit de ses jeunes organisateurs, n’est pas négativement connoté par la précarité poussant des sans domicile fixe (SDF) à squatter des immeubles vides et souvent insalubres. "Le squat", pour eux, renvoie à ce paradis perdu de l’adolescence. "Il désigne cet endroit où nous nous retrouvions quand nos parents nous disaient d’aller jouer dehors", éclaire Thomas Leclercq, coorganisateur. C’était un endroit insolite, relativement discret, où les jeunes écoutaient de la musique en cachette, buvaient de la bière voire grillaient de premières clopes. Cet endroit de la ville, c’est la grotte que les étudiants du (Le) Cercle des poètes disparus gagnaient clandestinement à la nuit tombée pour s’adonner au carpe diem. En version festival, le "squat" est la maison de quartier Le Cinex, qui a pignon sur l’humble rue Saint-Nicolas. Ces vendredi 14 et samedi 15 avril, sa cour intérieure et ses salles vont résonner d’une diversité d’initiations aux arts urbains. "Histoire de rendre ces arts plus accessibles. Ce sont nos propres valeurs qui ont rendu le squat social", poursuit Thomas Leclercq. Dans les faits, "Le Squat" célèbre la musique et la danse. Il réhabilitera dans l’air du temps la culture du hip-hop et du rock alternatif. D’autres rythmes traverseront l’atmosphère: ceux du ragga, du break et de la RnB dance.