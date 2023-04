La Bruyère : Meux déroule le tapis rouge pour les JIV’s 2023

Chaque année, cet événement rassemble plus de 10 000 personnes, durant trois jours. La 46ème édition se déroulera donc à Meux, le village vainqueur l’an dernier, sur un grand terrain situé face au rond-point des Six Chemins, entre la rue du Chainia et la rue de Liernu.

Ce vendredi 7 avril, le comité de création a dévoilé le programme de l’événement. En parallèle, les cinq villages participants ont procédé à plusieurs tirages au sort, déterminant leur ordre de passage pour les différents choix de sous-thèmes.

Le Super Bowl sous chapiteau

Vendredi 30 juin, la première épreuve sur podium démarrera à 21h, après la cérémonie d’ouverture. Il s’agira, comme chaque année, d’un jeu intellectuel. Puis, place aux fameux "clips". Dès 23h, les équipes monteront sur scène pour proposer cinq spectacles de danse. Chaque show sera composé de tubes d’un(e) artiste ayant déjà chanté lors de la mi-temps du Super Bowl (la finale du tournoi de football américain). On parle ici de Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé ou encore Bruno Mars. Avant cela, des vidéos préparées par les villages, retraçant la carrière de chaque star, seront diffusées sur écran géant.

Les ados revisitent Mozart

Samedi 1er juillet, dès 9h, les équipes se lanceront dans "la chasse aux Oscars", un jeu extérieur qui demandera agilité, mental et ingéniosité. À 13h, rendez-vous pour l’après-midi des enfants, avec des spectacles de danse, qui mettront en lumière différentes célébrités, et un jeu sportif. Ensuite, à 17h30, le public assistera à la tant redoutée épreuve du gros mangeur. Puis, dès 21h, la soirée démarrera avec le spectacle des ados, dont le thème est sans doute le plus étonnant de tous. Les jeunes devront exécuter des chorégraphies sur des musiques de compositeurs classiques. Concrètement, le challenge sera d’associer une musique classique (remixée ou non) à une célèbre danse issue du réseau social TikTok. Tout un programme ! Enfin, à 23h, les plus de 36 ans danseront sur des chansons interprétées par des stars du top 50.

Les chars aux quatre coins du monde

Dimanche 2 juillet, le traditionnel défilé des chars parcourra les rues de Meux, de 9h à 12h30. Cette année, les villages devront représenter une ville connue pour sa semaine de la mode (ou "fashion week"). Parmi les choix: Milan, Paris, New York, Berlin ou encore Tokyo. La compétition se clôturera à 18h avec les incontournables jeux sportifs, dont les épreuves sont encore tenues secrètes.

À noter qu’un jeu continu inspiré de l’émission de télé-réalité "Les cinquante" aura lieu tout au long du week-end. 50 candidats sélectionnés au sein des cinq équipes participeront à diverses épreuves éliminatoires, du vendredi au dimanche.