Éclairage public à Dinant : on rallume le week-end entre minuit et 5 heures du matin

Le collège était partant pour cette troisième option. Même si elle s’avère moins économique pour les finances de la Ville. "Tout éteindre nous ferait économiser 110 000 € selon les estimations d’Ores, précise le bourgmestre. Si on éteint cinq jours sur sept, cela nous fera économiser 77 000 €. Mais comme on est complètement sorti du Covid et qu’on arrive en été, une période durant laquelle il y a plus de fêtes, on trouve intéressant d’allumer le vendredi et le samedi soir." Tout éteindre a par ailleurs un impact d’après lui sur la performance des caméras de surveillance de la ville.

Question du conseiller Victor Floymont (LDB): Pourquoi ne pas laisser les lumières allumées aussi la nuit du dimanche au lundi ? "Cela ne fait pas partie des trois scénarios proposés", répond le mayeur. Et d’ajouter, amusé, au conseiller : "Certains sont capables de tenir trois jours de kermesse. Mais ce n’est pas la capacité du commun des mortels."

Le choix du collège a finalement été suivi à l’unanimité par les élus présents autour de la table du conseil.