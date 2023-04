Dinant : la piscine de Bellevue accessible au public durant les vacances de printemps

Un partenariat entre la Commune et le collège de Bellevue a été mis en place.

Les horaires ne sont pour l’heure pas encore fixés, tout comme les tarifs qui doivent être définitivement tranchés. Ce que l'on sait déjà, c’est que le prix d’entrée au bassin, comme c’était déjà le cas l’été dernier, sera différent pour les habitants de Dinant et pour les "extérieurs". On partirait sur un maximum de 3€ et 5€, mais la décision n’est pas arrêtée.

Un budget de 35 000 € a été dégagé par la Ville de Dinant pour permettre aux citoyens d’avoir accès à un bassin à un prix démocratique.