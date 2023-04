Andenne et Ohey giga connectées d’ici l’été

"Les problèmes de connexion, ce n’est pas quelque chose de neuf. On attendait cette modernisation avec impatience", commente Christophe Gilon. Une enquête réalisée en 2015 à Ohey avait révélé que seulement 12% de la population avait un internet "convenable".

"On a travaillé avec Proximus, ce qui a permis d’avoir une couverture internet correcte pour 80% de la population, ajoute Christophe Gilon. Avec VOO en plus maintenant, c’est désormais tout le territoire qui sera couvert même dans les zones plus rurales et plus isolées."

Sans plan wallon, pas de giga connexion

Ohey et Andenne font partie des onze communes qui ont été sélectionnées dans le cadre du Plan Last Mile de la Wallonie pour résorber les déficits en connectivité des zones blanches (voir ci-dessous et dans cet article). Sans les subsides régionaux octroyés, VOO n’aurait pas pu déployer la dernière technologie disponible du réseau Hybride Fibre Coax (HFC) qui permet une vitesse d’un gigabit par seconde (Gbps) car disposer d’une telle technologie représente de lourds investissements pour ces communes.

Après différentes études techniques, VOO procède depuis février à des travaux de déploiement de l’infrastructure HFC qui consiste notamment en la pose de nouveaux tronçons de fibres, au remplacement de câbles coax existants et à l’installation d’équipements de la nouvelle génération.

"Les travaux se passent bien et en principe, ils seront finis en juin, indique France Vandermeulen, directrice des affaires réglementaires chez VOO. Suivront des tests et ensuite, la connexion à 1 Gbps sera opérationnelle pour fin août. Le territoire de ces deux communes est divisé en “poches” et lorsque chacune de celles-ci sera prête, les citoyens seront prévenus."

Claude Eerdekens et Christophe Gilon se réjouissent car pour eux, bénéficier d’un réseau de télécommunication de qualité est d’autant plus important avec le télétravail qui est devenu monnaie courante à la suite du Covid.

Plus de 8 millions € de subsides wallons

Si Andenne et Ohey sont les premières à bénéficier de cet internet très haut débit de VOO, onze communes seront couvertes à terme, soit environ 27 000 foyers.

« Les subsides octroyés par la Région wallonne nous obligent à faire les travaux pour fin octobre de cette année dans les autres communes, souligne France Vandermeulen, directrice des affaires réglementaires de VOO. Tous les travaux ont commencé partout. »

À Andenne et Ohey en province de Namur s’adjoindront en effet Durbuy, Houffalize, Tenneville, Bertogne et Noville (en province de Luxembourg) ainsi que Frasnes-lez-Anvaing, Ellezelles, Celles et des villages de l’entité de Tournai (dans le Hainaut). « Ensemble, ces villes et villages représentent plus de 100 localités, soit 27 000 foyers en manque de connectivité, ajoute France Vandermeulen. Nous avons obtenu plus 8 millions € de subventions de la Wallonie pour l’ensemble des 17 projets dont nous nous occupons et qui atteignent un coût global d’environ 18 millions €. Pour Andenne et Ohey, ça représente 1,2 million €. »