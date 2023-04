Ancienne station Texaco à Dinant: une solution à 116 000€ pour 26 appartements

Il rappelle qu’un projet immobilier, porté par la société Lixon qui a acheté le terrain, a été défini à cet endroit. Mais la fameuse station de pompage pose problème. "Il faut la déplacer", dit-il.

Une solution a finalement été trouvée. Elle sera placée dans le parking Patenier tout proche, en supprimant deux places de parking. Plusieurs pistes de solutions ont été envisagées, avant de trancher en ce sens.

En échange, via une convention, la Ville va être indemnisée pour ces places de parking perdues, par le promoteur, à raison de 116 000 €. Une seconde convention a été signée, entre la Ville et la SPGE, pour une période de 40 ans, dans le cadre de la mise à disposition gratuite de cet espace pour cause d’utilité publique.

Ultime effort du promoteur

L’urgence a été justifiée dans le cadre de ce dossier car "on est dans une procédure de permis d’urbanisme et il se fait que les délais ont déjà été prorogés. On ne sait donc plus les prolonger", dixit le bourgmestre. Il ajoute que le promoteur a déjà fait pas mal "d’efforts", notamment en diminuant le nombre de cellules construites (on parlait de 35 appartements au début du projet, on en compte une dizaine de moins aujourd’hui), en proposant des logements plus spacieux et de meilleure qualité, et en augmentant le parking avec un équivalent de 1,5 place par appartement.

Un logement a par ailleurs été supprimé, car il se trouvait en zone critique d’un point de vue inondation. Désormais, seuls les garages se trouvent en zone inondable.

Lors du conseil communal, le bourgmestre a insisté sur le fait que le montant proposé en échange des deux places de parking perdues est "intéressant ". On veut bien le croire. Le point a d’ailleurs été voté à l’unanimité par les élus autour de la table. Le permis d’urbanisme a, dans la foulée, été délivré mercredi matin par la Ville de Dinant.