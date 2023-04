Solidarité Ukraine-Namur : les écoliers ukrainiens ont besoin d’ordinateurs et de matériel scolaire

À Davydiv Brid (sud-est de l’Ukraine), ils ont notamment contribué à la mise en place d’une sous-toiture sur l’une des ailes de l’hôpital du village qui a été détruit par les Russes. Ils ont nettoyé l’intérieur du bâtiment, recouvert les fenêtres pulvérisées par les bombes et ont également distribué des colis alimentaires, des vêtements et fait don de groupes électrogènes à l’hôpital ou pour réalimenter la pompe à eau du château d’eau du village.

Ils ont aussi donné des semences aux habitants pour leur permettre de planter et cultiver leurs propres légumes. La présence des bénévoles a réchauffé de nombreux cœurs. "Au-delà de ce qu’on a apporté matériellement parlant, les Ukrainiens étaient touchés de voir que des Belges avaient fait plus de 3000 km et que l’on pensait à eux encore maintenant", confie Vladimir Kibardin.

Détruit à 60%

Davydiv Brid, qui compte 160 familles, a été la cible de violents combats entre les forces d’invasion russes et l’armée ukrainienne. Sur la ligne de front durant trois mois, le village a été détruit à 60% et est depuis sans électricité, sans eau courante, sans gaz et avec une connexion à internet très aléatoire. "On a vu un enfant qui tentait, perché sur un arbre pour capter du réseau, de suivre ses cours avec le smartphone de sa maman, indique Vladimir. Il faut voir à quel point les écoles primaire et secondaire ont été détruites là-bas. Il ne reste rien. Or, il y a actuellement 50 familles avec des enfants en âge d’être scolarisés."

Pour permettre malgré tout aux jeunes de suivre leur scolarité (obligatoire) depuis chez eux, les bénévoles souhaitent équiper les familles qui ont tout perdu. Ils sont cette fois à la recherche d’ordinateurs (de préférence portables) ou de tablettes, de cahiers et de crayons.

"On compte sur des personnes ayant des ordinateurs qu’elles n’utilisent plus mais qui fonctionnent encore ou sur des sociétés qui en auraient à disposition, explique Vladimir. Le but est de confectionner une boîte par enfant, un “kit scolaire”, afin qu’ils puissent suivre les cours. Les gens peuvent y ajouter un petit chocolat ou un petit mot d’encouragement, ça fait toujours plaisir."

Le professeur de physique du village se chargera d’installer et de configurer les ordinateurs. Des ouvriers travaillent jour et nuit pour réparer le réseau endommagé par les bombardements et stabiliser la connexion internet.

Cultiver pour avancer

En partenariat avec Rescue Ukraine, un nouveau convoi solidaire partira de Namur fin mai pour emmener tout ce matériel informatique. Par la même occasion, les ASBL lancent aussi un appel aux dons afin de récolter des petits vélos, trottinettes, jeux, livres de coloriage, etc, qui pourraient égayer la vie des bambins. Les vêtements pour enfants, produits d’hygiène et la nourriture sont toujours les bienvenus.

Les donateurs peuvent aussi financer l’achat de semences qui seront distribuées aux habitants de Davydiv Brid pour qu’ils puissent lancer leur culture et subvenir à leurs besoins. Un pack de démarrage pour une famille coûte 15 €.

Grâce à ce projet, c’est aussi un retour à une vie plus "normale" qui est soutenu. La reconstruction continue !

Numéro de compte de l’ASBL Solidarité Ukraine-Namur: BE08 0689 4580 6813.