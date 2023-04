Namur : les fans d’AC/DC dans les starting-blocks pour inaugurer la statue de Brian Johnson

Ce dimanche 16 avril se tiendra l’inauguration de la statue à l’effigie du chanteur d’AC/DC qui, pour rappel, a effectué sa première représentation publique avec le groupe dans la capitale wallonne. C’était à Namur Expo le 29 juin 1980.

Un fait historique à plus d’un titre dans la carrière des rockeurs australiens. Outre le fait d’être le premier concert d’AC/DC sans leur chanteur original Bon Scott décédé tragiquement, il marque aussi l’apparition de plusieurs inoxydables classiques dans le répertoire du groupe. You Shook Me All Night Long et Hell’s Bells en tête. Des titres issus de Back in Black, qui pointe aujourd’hui à la deuxième place au classement des albums les plus vendus au monde, juste derrière Thriller de Michael Jackson.

Les fans décidés à participer aux célébrations devraient affluer. "Ce ne sera pas un goûter d’anniversaire. Il risque d’y avoir du monde", prévient Michel Remy, l’un des trois protagonistes du projet. Sur le Web, la perspective d’un tel événement a d’ores et déjà émoustillé la communauté d’aficionados. "Il y aura beaucoup d’Allemands, des Français, des Anglais, des Espagnols, des Italiens, des Suisses et aussi des Grecs qui ont déjà réglé leur vol ou ont prévu de faire le déplacement en voiture et de loger à Namur la veille. Nous leur avons proposé de prendre leur drapeau national", explique Michel Remy qui joue les intermédiaires pour l’occasion en orientant les fans désireux de réserver un hôtel.

Une petite soirée pourrait même être improvisée dans le centre-ville, la veille de l’inauguration. "On a proposé à tous ceux qui seront là et qui ne seront pas trop crevés de se rassembler au Barnabeer. Le bar est notre partenaire puisqu’il a fait l’acquisition de l’une des chaises de l’esplanade (NDLR: au nom d’un membre du groupe, voir encadré), confie Michel Remy. Pour nous, c’est une manière de renvoyer l’ascenseur à la Ville de Namur que de promouvoir les commerces locaux."

Le business autour d’AC/DC pourrait donc permettre à une nouvelle forme de tourisme de se développer. Première indication de l’ampleur que cela pourrait prendre ce dimanche. La statue de Brian Johnson doit être dévoilée au public à midi… sur l’esplanade AC/DC. Un moment auquel tout le monde peut assister.