Namur: "Le Désert", une création du CAV&MA au Grand Manège

Ces mercredi 12 et jeudi 13 avril à 20 h, le Namur Concert Hall accueille la nouvelle création du compositeur Baudouin de Jaer et du metteur en scène Stéphane Arcas: Le Désert. Il s’agit du deuxième volet d’un triptyque signé Stéphane Arcas dont font aussi partie La Forêt et L’Argent, interprétés respectivement en 2014 et 2019 au Théâtre de la Balsamine. Pour le CAV&MA, il s’agit de la 3e création (sur 4) accueillie durant cette saison au Grand Manège. Deux dates pour oser le contemporain et soutenir les artistes et compositeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.