Une autre femme pour qui il en pince se trouve sur place. Mais celle-ci l’éconduit. “Et là, c’est l’explosion, plaide Me Leboutte, avocat d’une partie civile. Monsieur est ivre et fait une crise de boisson. Les deux dames vont se réfugier dans une voiture. Pendant vingt minutes, monsieur s’acharne dessus à coups de bouteilles, de chaises et de poing. La scène a été tellement terrifiante que l’amie de ma cliente s’est uriné dessus.”

Vitres, phares, essuie-glaces,… Tout y passe. “Il s’est vraiment déchaîné”, ajoute le parquet de Namur, en précisant que le prévenu a également menacé les deux femmes de “les descendre” si elles appelaient la police. Ce qu’elles ont pourtant fait.

Une peine de 15 mois de prison a été requise à l’encontre de l’auteur des faits qui faisait défaut. Jugement le 23 mai.