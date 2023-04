Censure d’un poète à Andenne: du "paternalisme pusillanime" selon la ministre Bénédicte Linard

Ce mardi, les députés Benoît Dispa (Les Engagés) et Matteo Segers (Écolo) ont interrogé la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo), en commission parlementaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) sur cette problématique. "L’artiste a dénoncé lui-même une forme de censure. Ce dont se défendent les autorités d’Andenne, relève Benoît Dispa. Le sujet a provoqué un débat houleux entre majorité et opposition, particulièrement face aux propos du bourgmestre d’Andenne, Claude Eerdekens (PSD@) qu’on qualifie généralement de “bouillant”."

Benoît Dispa a cité les propos de ce dernier qui déclarait : "Il est inadmissible que des pseudo-artistes soient financés par la FWB sans avoir de talent. Je ne connais pas Monsieur Sergoï mais c’est un artiste politisé et pistonné par votre parti", avait adressé Claude Eerdekens à la conseillère Florence Halleux (Écolo) qui fait partie des élus de l’opposition AD&N (Écolo et Les Engagés).

Benoît Dispa a demandé à la ministre sa réaction quant à la décision du collège et aux explications de la majorité dont fait partie l’échevin de la Culture, Benjamin Costantini (PSD@) qui s’était défendu d’une quelconque censure.

La ministre Bénédicte Linard (Écolo). ©BELGA

Prérogatives dépassées

"Quelles sont les règles auxquelles sont soumis les artistes subsidiés par la FWB ? Comment est garantie leur liberté d’expression ? Soutenez-vous la position du bourgmestre d’Andenne ? Est-il acceptable qu’il s’immisce dans les choix de programmation d’un centre culturel ?" a lancé le député. "Apparemment, il y a un curseur qui permet de savoir ce qu’on peut mettre sur les murs et ce qu’on ne peut pas, a ajouté quant à lui Matteo Segers. N’y a-t-il pas une forme d’outrage à la création ?"

Selon la ministre, l’équipe de programmation du centre culturel (co-financé par la FWB et la Commune) a les compétences professionnelles et l’expertise requises pour juger de la qualité artistique d’une œuvre et de l’intérêt de la partager. "Il doit pouvoir être libre dans ses choix de programmation", dit-elle.

S’agissant d’une expo dans l’espace public, le Centre culturel avait sollicité l’autorisation du collège. Sur les 30 lieux d’affichage envisagés, trois ont été légitimement refusés car il s’agissait de monuments historiques. "Le collège a toutefois suspendu son accord et a demandé à prendre connaissance du contenu des textes. Ce qui a retardé l’exposition. Le fait que le collège ne se prononce pas simplement sur le principe mais opère lui-même une sélection des textes selon sa “sensibilité” semble bel et bien dépasser les prérogatives liées au maintien de la sécurité et de l’ordre publics", indique Bénédicte Linard, qui rappelle qu’elle défendra toujours la liberté d’expression et la liberté artistique.

Pour elle, le collège a opéré une censure et, "si elle a l’intention de ne pas choquer, elle semble dénoter un certain paternalisme pusillanime et surtout, sous-estimer le sens critique des citoyen·ne·s d’Andenne, leur capacité de libre arbitre et leur faculté d’apprécier librement une expression artistique, elle aussi libre."