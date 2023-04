Fosses-la-Ville: une virée moyenâgeuse pour 600 ados du patro (vidéo)

La Fédération nationale des patros, qui organisait l’événement, voulait marquer le coup. "Ce genre d’événement ponctuel est organisé tous les 4-5 ans environ, explique Kilian Demey dit"Kiki", coordinateur et animateur. Après le Covid, on a senti la nécessité de tous se revoir. L’objectif est de fédérer les jeunes qui partagent cette passion commune qu’est le patro pour qu’ils voient ce que c’est en dehors de leur patro local. Ici, 14 des 18 régionales du patro issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont présentes."

Ces rencontres permettent notamment aux jeunes venant de réalités complètement différentes (campagne, ville, petit ou très grand patro) de rester en contact par la suite afin de se retrouver à l’occasion de leurs propres événements.

Pour celui-ci, qui s’est déroulé du samedi matin au dimanche midi, les patronnés étaient baignés dans un univers médiéval et ont dû défendre leur région d’origine afin de rapporter la coupe de la victoire chez eux.

Se dépasser dans une quête commune

Déguisés et à fond dans leur rôle, une centaine d’animateurs ont joué le jeu pour encourager les animés à réaliser plusieurs défis: lancé de pierre géant, affrontements pour obtenir Excalibur, l’épée légendaire du roi Arthur, apprentissage d’une gigue (danse) en grands groupes, blind-test au clairon… "Si vous voulez être la meilleure régionale, il faudra acquérir des compétences, faire preuve de savoir-faire et de stratégie. Chaque compétence, comme l’agilité par exemple, est égale à une rune.", préviennent les animateurs face à l’assemblée d’humeur guindailleuse. Tournoi, bataille finale, banquet, veillée et jeux de nuit ont rythmé ce week-end festif.

Un événement comme celui-là se prépare un voire deux ans à l’avance. Plusieurs dizaines de bénévoles se sont mobilisées pour pouvoir le mettre sur pied. Il a rapidement affiché complet. "On sent que les adolescents sont en demande d’activités qui leur permettent à la fois de rencontrer d’autres jeunes mais aussi de coopérer et de se dépasser dans la réalisation d’une quête commune", relève la Fédération nationale.

"Ça crée du lien, ajoute Kilian Demey. C’est d’autant plus important qu’en 2025, nous célébrerons les 100 ans du patro. Le but, c’est aussi d’attirer ces jeunes à devenir les animateurs de demain."

C’est la régionale OAC (Ourthe-Amblève-Condroz) qui a remporté la finale. Au niveau de la sécurité, la Fédération nationale des patros avait fait appel aux secouristes de l’ASBL Ambulance Présent. Tout s’est déroulé sans bobo. Nul doute que ce week-end laissera des souvenirs impérissables à tous ces jeunes patronnés.

Débrouille, partage et cohésion

"C’est qui la meilleure régionale du patro ? C’est Fosses-la-Ville bien sûr, en toute objectivité", plaisantent les jeunes du patro fossois. Ils sont là pour gagner mais aussi pour découvrir de nouvelles têtes et vivre de bons moments.

Chez Noé, 16 ans, on est au patro de génération en génération. "Mes frères y sont, mes grands-parents y étaient et mes parents s’y sont rencontrés, raconte le jeune animateur. Le patro, ça représente le partage, le vivre ensemble et la débrouillardise. Ça fait grandir et c’est cool de transmettre ça."

Noé et Eva, totémisés Aratinga et Coati, animent au patro de Fosses-la-Ville. ©Florent Marot

À ses côtés, Eva, 16 ans, anime aussi les plus jeunes. "Personnellement, ça m’a permis d’évoluer. J’avais tendance à toujours vouloir avoir raison, confesse-t-elle. Au patro, on apprend à écouter tout le monde et à réfléchir en groupe, c’est très chouette en enrichissant."

Le patro de Villers-le-Gambon (Philippeville) avait aussi fait le déplacement. Mathilde, sa présidente, était ravie de faire découvrir à ses animés l’ambiance patro en version XXL. "Dans la régionale de l’Entre-Sambre-et-Meuse, il n’y a pas beaucoup d’événements qui rassemblent et on ne se connaît pas vraiment car c’est un peu disparate. C’était donc l’occasion de se retrouver, indique-t-elle. Je suis au patro depuis longtemps. J’aime l’esprit de famille et les valeurs qu’il véhicule. On est là les uns pour les autres. Et puis, on rigole tout le temps, on passe vraiment des super moments !" Ce week-end en a ajouté un de plus au compteur !