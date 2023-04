Jemeppe-sur-Sambre: la voiture sectionne un poteau au petit matin

Dimanche de Pâques vers 7h du matin, un accident a fait une blessée route d’Eghezée à Jemeppe-sur-Sambre. Une habitante de Corroy-le-Château circulait à bord de sa Citroën C2 lorsqu’elle en a perdu le contrôle. Le véhicule a percuté et sectionné un poteau d’éclairage en béton qui s’est couché sur la route, la voiture finissant sur le toit. Les pompiers de la zone Val de Sambre se sont rendus sur place avec une auto-échelle, une ambulance et un véhicule de balisage. Blessée sans trop de gravité, la conductrice a été conduite vers le CHR Val de Sambre d’Auvelais. Une équipe de police de Jemeppe s’est chargée des constatations tandis qu’Ores devait se rendre sur les lieux pour le poteau sectionné et sécuriser les lieux.