Zone de police Flowal: les violences intrafamiliales en hausse

Inspectrice principale mais aussi criminologue et chargée de cours, Christelle Doumont informe le conseil avec beaucoup de précision sur les façons d’aborder cette problématique, ce fléau même qui sévit chaque jour à Flowal comme ailleurs. Et de commencer par définir ce que sont les violences conjugales, à savoir toute forme de violences physiques, sexuelles, psychiques mais aussi économiques entre époux ou personnes cohabitant ou ayant cohabité et entretenant ou ayant entretenu une relation affective durable. Pour l’inspectrice, et particulièrement après le Covid et la crise sanitaire, il est grand temps d’agir tout en précisant qu’il y a une différence fondamentale entre un conflit de couple et la violence conjugale. Autre préalable, les violences conjugales peuvent aller dans les deux sens: la victime peut aussi être un homme. Elles ne sont pas que physiques et sexuelles mais aussi économiques par exemple.

Violences intrafamiliales

Flowal ne fait pas exception à la règle et si, en 2020, 74 PV avaient été dressés en la matière, ces chiffres ont grimpé à 103 en 2021, 246 en 2022 et nous sommes déjà à 49 depuis le début de cette année. Le sujet est sensible et d’autant plus difficile à traiter, sachant que seulement 4% des victimes porteront plainte. Et de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que plainte soit déposée pour que la Justice puisse intervenir. Pour cela, des référents sont indispensables: la police bien entendu, mais aussi des citoyens au courant des faits. Ces référents seront des partenaires privilégiés pour le parquet qui aura à traiter l’affaire. Très complète dans son exposé, l’inspectrice principale précise encore qui peuvent être ces auteurs de faits de violences conjugales. Et de conclure son exposé en mettant le doigt sur l’évolution de la prise en charge des victimes de pareilles violences. Elle insiste aussi sur l’importance de la formation et la sensibilisation des policiers dans l’accueil et l’assistance des victimes comme la synergie avec les différents acteurs qui œuvrent dans cette problématique.