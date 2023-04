Vers la création d’un véritable pôle wallon de la construction en terre namuroise

Ce jeudi soir, Delphine Hallaux, administratrice déléguée de Genetec (lire ci-contre) a pris la présidence de cette nouvelle structure. Dans un monde secoué par des années de crise sanitaire mondiale, une crise énergétique majeure et la hausse des prix des matériaux, les carnets de commandes marquent le pas. Les enjeux auxquels doit faire face le secteur sont colossaux.

Meilleur offre de services

Aux yeux de Delphine Hallaux, qui assurera un mandat de quatre ans, la pénurie de main-d’œuvre est sans conteste le plus important d’entre eux. "Aujourd’hui, notre volonté est de faire évoluer notre offre de service auprès de nos affiliés, indique-t-elle. Cela passe par plus de soutien administratif, du conseil fiscal ou juridique et un renforcement de notre pôle formation, tant la pénurie est criante."

Longtemps, l’image de métier pénible a collé à la peau du secteur de la construction. "Mais désormais, c’est moins le cas. Énormément de choses ont évolué et la numérisation des entreprises devrait permettre de rendre les métiers un peu plus attractifs."

Pour autant, les candidats ne se bousculent pas forcément au portillon. "Bien souvent, les entreprises ne recrutent même plus sur base de compétences dans le secteur, mais simplement parce qu’un candidat est motivé… Il est plus que jamais besoin de promouvoir la formation en alternance et de soutenir les entreprises qui s’engagent sur cette voie. Pourquoi pas en réduisant les charges patronales…"

Emplacement stratégique

Dans la perspective de répondre à cette importante problématique, un projet d’ampleur porté par Embuild Namur – Brabant wallon devrait apporter une fameuse pierre à l’édifice.

En effet, suite à la fusion entre les entités namuroises et brabançonnes, Embuild a l’ambition de relocaliser les deux sièges dans un bâtiment flambant neuf à construire sur un zoning du nord de Namur. Outre le rapprochement des équipes administratives, les 2 500 m2 qui sortiront de terre accueilleront des espaces dédiés à la formation. "À ce stade, nous avons des accords oraux et nous attendons des retours des cabinets d’architectes que nous avons présélectionnés, annonce Delphine Hallaux. Au vu de la localisation stratégique, plusieurs acteurs wallons ont émis le souhait de nous rejoindre, ce qui permettrait la création d’un véritable pôle wallon de la construction." Le projet est ambitieux. L’objectif est de le voir sortir de terre fin 2024.