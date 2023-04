Namur: un festival pour les entrepreneurs culinaires de demain

L’idée est de partager avec les étudiants de bonnes recettes bon marché à reproduire facilement en kot. Une bonne initiative pour les jeunes qui se creusent la tête en début de semaine pour trouver les menus des cinq prochains jours.

Les étudiants de l’HEPN ont fait appel à quatre cuisiniers pour remplir cette mission. Toute la matinée, les participants pourront découvrir les talents de Jérémy Vandernoot de chez Yirmi, la cheffe Ombline Norbeg du restaurant Chez Ombline à Namur, Joseph Cassart de chez Petit Pays et Sandrine Dagniau du restaurant Rosalie. La réalisation de plats délicieux, frais et locaux, c’est l’objectif de l’événement.

En plus d’y trouver de nouvelles inspirations pour la cuisine en kot, il sera possible de déguster les plats lors de l’événement et ainsi de savoir quelle recette est la plus idéale à reproduire pour plaire à aux papilles gustatives.

Des influenceurs culinaires se prêtent au jeu

Afin d’ajouter plus d’amusement à la mission des chefs, des influenceuses et influenceurs culinaires ajouteront leur grain de sel en proposant différents défis aux cuisiniers de manière ludique. Eileen (Namur Food), Marine et Lio (Namur ma Belle), Tiphanie (Bouger en Belgique ou ailleurs) et Vanessa (Tasty by Vaness) se chargeront de les concocter. Si l’événement est prévu dans la matinée, les organisateurs invitent les participants en après-midi pour un jeu "entrepreneurial" qui tend à développer un tout nouveau concept dans la restauration.

L’idée la plus originale recevra un prix, pour elle et son concepteur, à la fin de

la journée.

29 avril de 10h à 17h, l’activité de l’après-midi comprise.

Inscription gratuite mais obligatoire pour participer.

Réservation: le festival des entrepreneurs culinaires de demain sur le site www.eventbrite.com