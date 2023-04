Namur: le marché déménagera définitivement au printemps 2024

Les ambulants accueillent "dans l’ensemble plus ou moins bien" le principe du déménagement, rapporte leur porte-parole. "Dans l’idéal, on aurait voulu revenir au centre-ville après les travaux, mais ce ne sera pas possible en raison des aménagements du nouveau piétonnier. Le déménagement sera définitif. Bon, le boulevard Frère Orban, c’était la moins mauvaise des solutions. On nous avait parlé de la place des Cadets, mais on ne pouvait pas travailler pendant la foire… Sur le boulevard, moyennant l’installation de l’électricité et le rebouchage des trous dans le terre-plein, ça va aller."

Moins de porosité avec le commerce de l’hyper-centre

Un peu d’inquiétude, tout de même, parmi les marchands: "Changer un marché, c’est toujours un risque. Les clients ont leurs habitudes et peuvent vite en changer. La bonne nouvelle, c’est que la Ville de Namur a mis en place un système satisfaisant pour l’attribution des nouveaux emplacements: les ambulants les plus réguliers et les plus anciens au marché de Namur pourront choisir en priorité."

Le léger éloignement de l’hyper-centre et la perte de porosité avec le commerce et l’horeca namurois constituent une autre crainte. "On a besoin des commerçants comme eux ont besoin de nous, le samedi, dit Alain Hosselet. On a proposé que la Ville mette des navettes à disposition, mais on ignore ce qu’il en sera."

Le représentant des ambulants confirme que le déménagement se doublera d’un rebaptême. "On veut trouver un nom au marché de Namur, comme on a le marché de la Batte à Liège, par exemple. On pense organiser un concours pour trouver une bonne idée."