Huit couples en diamant et or à Hamois

Noces de diamant

Michel Hubert et son épouse, Marie-Jeanne, se sont mariés le 23 février 1963 à Achet. Il a été carrossier, dans ce village, pendant 36 ans, tandis qu’elle a travaillé 37 ans à la régie des postes à Hamois, notamment. Michel a été longtemps à la tête du Condruzien, l’équipe de football de Hamois, également président du Rotary de Ciney et des carrossiers de Namur-Luxembourg et du CCCA de Hamois. Quant à Marie-Jeanne, elle fait partie de l’Inner Wheel. Ce sont de grands voyageurs. Ils ont eu deux enfants et aujourd’hui ils sont aussi 7 fois grands-parents et 4 fois arrière-grands parents.

Gérard Gillet et son épouse Claudine Ligot se sont mariés à Libin le 22 avril 1963. Le couple a tenu une boucherie bien connue, à Schaltin pendant 45 ans. Gérard a été président du club de foot de Schaltin et le couple a eu trois enfants. La famille s’est bien agrandie avec quatre petits-enfants et une arrière-petite-fille.

José Chiliatte et son épouse se sont mariés en 1963. Ils habitent Scoville. Ils ont été agriculteurs et ont eu cinq enfants dont l’une, Laurence est conseillère communale. Onze petits-enfants complètent le tableau familial. José, est un fervent supporter du Standard de Liége.

Noces d’or

Francis Léonard et Edith Senzot habitent Schaltin, ils se sont mariés le 17 mars 1973. Il avait 21 ans, elle en avait 22. Ils sont parents de trois enfants et grands-parents de quatre petits-enfants. Francis a été peintre et il a terminé sa carrière au service technique communal. Son épouse a travaillé à l’IMP à Ciney.

Marc Bultot et Marie Bauraind se sont mariés le 5 avril 1973. Il a travaillé à la Poste et elle a été cuisinière au château d’Emptinne. Ils ont eu deux enfants et comptent aujourd’hui deux petits-enfants.

Hubert Hazard et Renée se sont mariés le 28 avril 1973. Ils habitent Emptinne il a travaillé pendant 25 ans dans un magasin de vêtements de Ciney et elle à l’IMP de Ciney. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants complètent la famille.

Habitants aussi d’Emptinne, Georges Prevot et Françoise se sont mariés, le 13 avril 1973. Elle a été puéricultrice, notamment à la crèche communale du village, lui a travaillé à la SNCB. Ils ont eu deux enfants et ils sont deux fois grands parents.

Le comte Arnould d’Aspremont Lynden a épousé le 28 avril 1973 en Autriche, la princesse Hedwig Thurn Valsassina. Le couple réside aujourd’hui au château familial de Mouffrin (Natoye). Monsieur a été procureur du Roi à Dinant. Il est pensionné depuis 2006. Il préside la fabrique d’église de Natoye. Son épouse aime la peinture. Arnould est le fils de Harold d’Aspremont Lynden qui fut bourgmestre de Natoye pendant 17 ans, ministre et sénateur. Les jubilaires ont eu quatre enfants qui leur ont donné dix petits-enfants.