Flawinne: un arbre pour rendre hommage à la directrice décédée Sarah Balthazart (vidéo)

En l’honneur de cette mère de famille, percutée par une voiture alors qu’elle circulait à vélo, le pouvoir organisateur (PO) de l’école a tenu à inaugurer un arbre de Judée afin de perpétuer sa mémoire. "En plantant cet arbre, nous honorons ainsi son héritage en créant un environnement plus beau et plus durable pour les générations futures, a déclaré Marcel Tonneau, président du PO, qui a également souligné la sympathie que suscitait l’épouse de l’humoriste Vincent Pagé auprès de son entourage. "Nous sommes reconnaissants d’avoir eu la chance de connaître une Sarah merveilleuse et de partager des moments précieux avec elle."

Outre les collègues et les proches de Sarah Balthazart, plusieurs élèves de Saint-Marie de Suarlée-Flawinne étaient également présents pour manifester le bon souvenir que leur a laissé la défunte. Preuve que près d’un an après sa disparition, la directrice demeure encore très présente dans le cœur de son entourage, qui a également été invité à se recueillir auprès de l’arbre à floraison printanière. Écho à une personnalité rayonnante ne semblant ne laisser personne indifférent.