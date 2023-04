Le gros dossier de ce printemps est incontestablement l’aménagement du cœur de Crupet. Il y a des mois qu’on en parle. Les travaux ont débuté. Ils coupent le village en deux. L’inauguration est programmée début juillet. L’objectif est de valoriser le village, un des plus beaux de Wallonie, et de favoriser le tourisme par le partage de voiries, l’accessibilité et les possibilités accrues de parkings. Le montant de ces travaux s’élève à 1 470 000€, avec 809 000€ de subsides.

En parallèle, dans le cadre du Plan d’investissement communal, citons la mise en conformité de la rue du Pourrain, entre Assesse et Gesves. Un dossier d’1,2 million avec trois intervenants: le Service public de Wallonie, la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) et la Commune. On va sécuriser la rue pour les cyclistes, créer des trottoirs d’1,50 mètre et placer des plateaux surélevés. Les travaux devraient se terminer, eux aussi, pour juillet de cette année.

Les projets

Assesse ne possède pas de station d’épuration. Le projet est d’en construire une, en contrebas du terrain de football. Elle récolterait les eaux usées de certains quartiers d’Assesse et de la rue du Pourrain.

Un millier d’habitations pourraient ainsi bénéficier de cette amélioration. Celle-ci ne coutera pas un euro à la Commune, puisque les travaux sont pris en charge par la SPGE.

Les inondations d’il y a une bonne année, en particulier dans le village de Crupet, ont mis l’accent sur la nécessité de sécuriser certains ponts et de créer une zone d’immersion temporaire. Ces travaux se feront en collaboration avec les services provinciaux et devraient s’étendre sur plusieurs années.

D’autres chantiers sont sur le feu. C’est le cas pour l’aménagement en béton d’une voirie agricole de 678 mètres, rue Puits Saint-Martin, pour un montant de 210 000€, subventionné à 60%, ou encore des entretiens de voiries, pour un montant total de 525 000 € sur fonds propres.

Au printemps 2024, des travaux seront entrepris dans le cadre du PIWACY, Plan d’investissement Wallonie cyclable, près du terrain de foot et sur une distance de deux kilomètres.

Depuis l’an dernier, les projets de travaux sont projetés sur base d’une étude réalisée par le service technique des travaux qui classe les 278 kilomètres de voiries communales en fonction de leur état et de leur fréquentation.

C’est ainsi que les entretiens de voiries 2023 et 2024 sont déjà à l’étude.

Début juillet, on devrait inaugurer l’aire de convivialité, au pied de la maison communale et qui a couté 310 000€. Celle-ci est subsidiée à raison de 60%.