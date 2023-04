Éghezée : l’auteure D. Rickx, quinze ans, tutoie les anges dans son second roman

Ce chamboulement dont parle D. Rickx, c’est l’apparition d’un ange aux cheveux noirs et aux longues ailes maculées de sang, face à Layla, une ado au quotidien banal, qui s’apprête à voir sa vie basculer.

Sa rencontre inattendue avec cet être venu d’ailleurs va la plonger dans un monde parallèle, aux dessous plutôt démoniaques. Un scénario délibérément fantastique, le genre de prédilection de l’auteure.

Une intention féministe

Si D. Rickx souhaitait bousculer le lecteur dès le départ, c’était pour une raison bien particulière et finalement, assez personnelle. "Je n’avais pas envie de m’attarder sur la vie de Layla dans le monde humain. Je voulais directement la voir évoluer dans cet univers d’anges, car elle y est plus indépendante, plus forte, voire un peu méchante. En tout cas, elle ose s’affirmer et j’aimais bien cette facette d’elle." Déjà dans son premier livre, la romancière avait souhaité mettre en avant un personnage féminin fort. "Je pense le faire dans chacun de mes livres. C’est mon côté féministe qui ressort. J’aime montrer qu’une femme peut être forte à sa manière et intelligente." D. Rickx précise toutefois qu’elle ne s’inspire pas de son vécu ou de sa personnalité pour façonner ses héroïnes. "Si c’est le cas, c’est inconscient. Puis, elles ont toutes un caractère différent."

"J’écris sur mon téléphone"

Au fil des chapitres, "L’ange brisé" se révèle à la fois immersif et visuel, sans être excessivement descriptif. "Je laisse le lecteur faire appel à son imagination. Je détaille certaines choses, mais je ne l’oblige pas à avoir la même image que moi."

L’inspiration est naturelle et l’écriture instinctive. "J’écris sur mon téléphone ou pose sur papier les idées qui me viennent. Puis, je me laisse porter. Parfois, quand j’ai le syndrome de la page blanche, ça m’arrive de recadrer les choses. Mais je ne suis pas vraiment douée pour respecter un plan."

Éditée à Paris

Une fois l’écriture de son roman terminée, D. Rickx a demandé aux membres de sa famille de le corriger, avant de rechercher une maison d’édition acceptant les dépôts de manuscrits. "Malheureusement, je n’en ai trouvé aucune en Belgique. Je me suis donc tournée vers la France. J’ai découvert Les Trois Colonnes, une maison d’édition parisienne. À partir de là, tout est allé très vite. J’ai déposé mon manuscrit et transmis toutes mes informations via Internet. Deux semaines plus tard, j’étais acceptée. Trois mois après, le livre était édité." Et aujourd’hui, D. Rickx est aux anges…

"L’ange brisé" (215 pages, Éditions Les Trois Colonnes), disponible à la commande dans toutes les librairies, et en ligne, notamment sur Amazon.