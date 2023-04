Andenne: les rhétoriciens de Sainte-Begge en voyage en Alsace

Ungersheim, village de la transition.

Dans le contexte anxiogène du réchauffement climatique, de la chute de la biodiversité et de l’étiolement du lien social, les élèves se sont rendus dans la commune alsacienne d’Ungersheim. C’est là qu’au début des années 2000, un nouveau modèle de développement s’est construit peu à peu. Rob Hopkins, le fondateur du mouvement des villes en transition, y voit l’exemple de transition le plus abouti.

Lorsque la dernière mine de potasse ferme en 2003, Ungersheim forte de 2 400 habitants cherche un nouveau souffle. Sous l’impulsion du maire Jean-Claude Mensch, le village se réinvente.

L’objectif fut d’abord de changer de modèle énergétique pour sortir des énergies fossiles et du nucléaire. Cela s’est concrétisé par l’ utilisation de l’énergie solaire thermique, l’installation d’une centrale photovoltaïque (la plus grande d’Alsace), le retrait des engrais chimiques, la création d’un éco-hameau, l’achat de chevaux utilitaires, etc.

D’autres actions furent entreprises pour développer l’indépendance alimentaire avec la création d’une exploitation maraîchère bio en chantier participatif, la construction d’une cuisine bio pour la restauration scolaire, la construction d’un bâtiment dédié au maraîchage bio, la création d’une micro-brasserie et d’une conserverie.

Le troisième volet d’actions a visé à l’indépendance intellectuelle et le lien social à travers la promotion de la démocratie participative, la création d’une monnaie locale complémentaire (le Radis) ou encore la promotion du commerce équitable.