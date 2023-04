Sommière: cinq éoliennes au lieu de trois ?

Aspiravi a introduit une demande de permis unique de classe1. LA société est convaincue du potentiel de ce site et de l’adéquation d’un développement éolien à cet endroit.

Une nouvelle enquête publique commencera le 11 avril prochain. Elle ne présente plus qu’un parc de trois éoliennes pour une puissance de 12,78MW. Celles-ci arroseraient 6290 ménages.

Aspiravi signale qu’elle a décidé de "réduire son projet à trois éoliennes, visant un rapprochement et un alignement strict régulier des éoliennes par rapport à la vallée de la Meuse. D’un point de vue paysager, les modifications apportées au projet ont permis de réduire considérablement les incidences attendues du projet initial et améliorer l’intégration paysagère et la lisibilité du projet."

Le bourgmestre contre

Qu’elles soient cinq ou trois, les machines d’une hauteur de 150 mètres devraient être visibles d’Yvoir (notamment de Poilvache), de Dinant (de Crèvecœur, de la citadelle et de Leffe), d’Anhée et d’Hastière. L’enquête publique permet de consulter le dossier dans ces cinq communes jusqu’au 11 mai. Pour la commune d’Hastière, difficile de savoir d’où ces machines pourraient être vues. Aspiravi se contente de citer le chemin des fermes de Lens.

Le promoteur s’appuie sur la Convention des Maires de 2018, à travers laquelle 13 communes de l’arrondissement de Dinant se sont engagées ensemble dans un Plan Energie Climat. Parmi ces communes les cinq communes précitées.

Elle relance ainsi deux projets en zone mosane. Avec celui de trois éoliennes entre Celles et Foy-Notre-Dame.

Contacté, le député-bourgmestre d’Onhaye, Christophe Bastin, n’a pas changé d’avis. Il est opposé aux éoliennes, où qu’elles soient sur sa commune.

Ajoutons enfin qu’un autre projet de parc, à Gérin cette fois, pourrait à son tour revenir sur le tapis. Avec le même a priori négatif de l’autorité communale.