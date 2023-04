Les faillites ont du bon chez Day Store à Andenne

Fort du succès d’un premier magasin à Bastogne ouvert en octobre 2022, le gérant a souhaité poursuivre son développement en ouvrant une plus grande surface de vente. "Je suis originaire de Namur et j’habite Liège. C’est une région que j’apprécie et Andenne est idéalement située. On a eu l’opportunité de louer un bâtiment de 500 m2. Cette nouvelle surface commerciale est implantée dans une zone de retail (vente au détail) particulièrement fréquentée", poursuit-il.

Un certain standing

Il fallait bien ça pour entreposer les plus de 5 000 vêtements, accessoires et baskets neufs à prix cassés provenant de la faillite de plusieurs magasins à Liège, Fléron et Visé. "Récemment, on a aussi racheté le stock d’une grande surface de vêtements tendances en province d’Anvers", relève le gérant. Des marques telles que Vans, Veja, Tommy Hilfiger, The North Face et Guess seront ainsi proposées.

Mais comment être sûr qu’il ne s’agit pas de contrefaçons ? "On rachète toujours à un curateur. L’inventaire passe devant un juge-commissaire dont le rôle est justement de surveiller les opérations quant à la gestion et la liquidation d’une faillite, précise-t-il. Au fur et à mesure, on s’est construit un réseau via lequel on est au courant des reventes."

D’après, le gérant, ce n’est pas une solderie. "Si ça y ressemble, c’est tout de même plus haut de gamme avec un look et un design différents. Il faut susciter l’attrait de la clientèle, précise Christophe Ibens. Ce n’est pas comme une brocante où il faut fouiller. On a des présentoirs, des mannequins et des rayons bien rangés. On essaie d’avoir un certain standing."

Le malheur des uns…

Ce concept est-il viable sur le long terme ? "C’est la question qu’on se pose tous les jours, Mais c’est notre métier. On ne s’approvisionne pas seulement lors de faillites en Belgique mais aussi dans des pays européens comme en France ou aux Pays-Bas."

Le malheur des uns fait ainsi le bonheur des autres. "C’est un peu ça. Mais on ne précipite aucune faillite. On arrive sur le fait accompli, quand elle est déjà prononcée, tient à souligner le gérant. On se concentre davantage sur le sourcing, c’est-à-dire trouver des articles à la vente, car si on ne peut plus s’approvisionner, le concept ne fonctionne pas. Quant à l’achat, on sait qu’il y aura toujours des clients pour ces grandes marques à prix cassés."

Le gérant est assez convaincu du business model. "Le succès du concept repose sur la combinaison de plusieurs facteurs clés : prix très bas, marques connues et produits de qualité ainsi qu’une grande variété d’articles." Et malgré les importantes remises, les concepteurs de Day Store arrivent à gagner leur vie. "Parce qu’on négocie des prix intéressants et qu’on achète en grandes quantités", révèle notre interlocuteur. Vu les retours sur les réseaux sociaux, il s’attend d’ores et déjà à un beau succès lors de l’ouverture du magasin le samedi 15 avril.