"Dimanche en musique" à Namur: des concerts gratuits pour toutes les oreilles chaque dimanche

"On proposera 24 concerts au total, de 11h à midi à chaque fois, précise Philippe Gayet, chargé de projet au service culture de la Ville. Ce sera de la musique adressée à toutes les oreilles, destinée tant aux jeunes qu’aux moins jeunes." Le bourgmestre en charge notamment de la culture, Maxime Prévot, parle en effet d’une programmation éclectique (pop, folk, classique, rap, hip-hop, chant, etc.).

"Les prestations seront assumées financièrement par la Ville. Chaque groupe recevra un cachet de 500 €. Nous prenons également en charge les frais de Sabam", indique-t-il. Pour lui, c’est non seulement l’occasion de mettre en avant les artistes locaux mais aussi d’impliquer les horécaïstes de la place Maurice Servais qui pourront être les premiers bénéficiaires de cette ambiance conviviale.

Devenir un rendez-vous incontournable

Que les citoyens s’approprient le kiosque de façon spontanée, c’était l’objectif premier. Mais il a également pour vocation d’être un lieu animé, un endroit de rendez-vous régulier, qui suscite la convergence, comme le rappelle Maxime Prévot. "Dès le départ, j’ai souhaité donner vie au cœur de ville, le dimanche, pour les touristes et les Namurois. On a donc fait le pari d’organiser cet événement dominical gratuit durant toute la saison touristique, soit d’avril à fin septembre" explique le bourgmestre, espérant que le beau temps sera de la partie.

Les artistes qui souhaitent disposer des chaises en devanture de kiosque auront la possibilité de le faire sur simple demande au service culture de la Ville. "Elles sont stockées dans la réserve et accessibles après le feu vert de la Commune grâce à un cadenas à code", ajoute le mayeur.

"Les groupes seront en formule autonome, c’est-à-dire qu’ils se produiront en acoustique ou auront la possibilité de s’amplifier eux-mêmes avec leur matériel grâce à un accès à l’électricité via ce même système à code", ajoute Philippe Gayet. Le bourgmestre souhaite que cet événement devienne au fil du temps un rendez-vous incontournable des Namurois (es).

Vingt-quatre concerts durant six mois, du 9 avril au 24 septembre

Avril

Le groupe originaire d’Enghien, Collegians Band (jazz New Orleans), entamera la série de concerts ce 9 avril. Suivront Transat Swing (jazz manouche et gypsy swing) le 16 avril, la Fanfare royale de Fernelmont (variétés, mélodies de films et classique) le 23 avril ainsi que le groupe Bertrand Lani & The Mudbugs (country, blues et soul) le 30 avril.

Mai

Le kiosque accueillera AMano (jazz New Orleans) le 7 mai, La petite fanfare de la grande vie (répertoire allant du jazz aux musiques traditionnelles en passant par les rythmes balkaniques, le métal, la valse ou encore les musiques de films) le 14 mai, ainsi que le duo de femmes Odessalavie (musique klezmer) le 28 mai.

Juin

Le 4 juin, l’Harmonie royale ouvrière de Malonne se produira suivie de Les Rèlîs Namurwès (pour chanter et danser sur du beau wallon) le 11 juin, du Brass band du Conservatoire de Namur (qui mêle musiques anciennes et plus actuelles) le 18 juin, et du duo jazz Le Sousa Schleb (blues roots et New Orleans) le 25 juin dans le cadre de la Fête de la musique.

Juillet

Le chanteur en solo de MicroB (folk, pop et un brin planant) débutera le mois de juillet le dimanche 2. Le chanteur guitariste du groupe Jelly & Ice Cream, Pierre Dave, se produira en solo sous le nom de Cow Boy Solitaire (rock, pop et covers) le 9 juillet. Suivront le chanteur Lucka (ambiance électrique et volcanique avec guitare, clavier et pédale de loop) le 16 juillet, le jeune artiste namurois émergent de la scène rap Dragan le 23 juillet et le BAU ou Band d’arrêt d’urgence (jazz, swing, New Orleans et chansons traditionnelles) le 30 juillet.

Août

Le huitième mois de l’année commencera avec les Dinantais de Jelly & Ice Cream (trio power rock) le 6 août. Le kiosque recevra ensuite le duo Sauly (deux femmes issues de l’IMEP qui feront découvrir les sonorités multiples de la harpe) le 13 août, le quintet Swing U Soon (jazz et swing) le 20 août et All You Need (qui revisite les grands standards de la chanson en mode pop, rock et funk) le 27 août.

Septembre

L’artiste belge Noémie Rhéa (chanson française pop, rock et folk) se produira le 3 septembre. Le 10, l’auteure compositrice de pop ensorcelée, B-Astre, emmènera le public dans son univers bleu électro pop entourée de cracheurs de feu et d’artistes circassiens. Le 17 septembre, toute la place sera animée par le comité du quartier des Brasseurs à l’occasion des Fêtes de Wallonie. John Mary Go Round, alias Michel Brasseur, clôturera l’événement le 24 avec sa musique inspirée des USA (cigar box guitars, blues et roots music).

Toutes les infos et le programme sont à retrouver sur le site www.namur.be/fr/agenda.