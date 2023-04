Carnaval d’Anhée: une première corrida et un parcours raboté pour les chars

Samedi, dès 12 h 30, place aux enfants, au grimage, à une chasse aux œufs "pleine de surprises" sur le terrain de football. "Ensuite, les petits partiront en cortège via le RAVeL jusque sur la place d’Anhée où seront installés les forains. Des jetons seront distribués pour les attractions." Entre 150 et 200 enfants sont attendus. L’activité est financée par le comité organisateur.

Dimanche après-midi, départ du cortège carnavalesque. Avec un tracé modifié pour les chars. "C’est une demande du bourgmestre qui souhaite que le parcours soit un peu plus court que d’habitude, confie Mickaël Granville. Il ne veut plus qu’on emprunte la grand-route, jusqu’au rond-point. Il souhaite qu’on aille tout droit au carrefour de la place."

"Râlant pour nous"

En 30 ans, le circuit n’avait jamais été redessiné. "Il ne s’est jamais rien passé sur la grand-rue. Mais avec les événements qui se sont déroulés à gauche et à droite, la sécurité est revue. On peut le comprendre." Et d’ajouter: "C’est vrai que c’est un peu râlant pour nous, mais c’est comme ça, souffle Mickaël Granville. Ça nous fait un peu sortir de nos habitudes, on s’adapte. On n’a pas le choix. Le bourgmestre suit les directives de la police. On fait ce qu’on nous demande. Et c’est non négociable si on veut que le carnaval se tienne."

En tout, huit chars sont inscrits jusqu’à présent. Ils sont issus des villages de l’entité (Haut-le-Wastia, Warnant, Denée, Bioul), mais aussi d’Anseremme (Dinant) ou Sommière (Onhaye). "L’événement rassemble les habitants de la commune au sens large. On participe aussi aux kermesses et aux grands feux des autres villages. Il y a une bonne dynamique entre les comités. Après, on n’arrive pas à la hauteur du comité des jeunes de Haut-le-Wastia, qui met sur pied des choses incroyables. On fait à notre échelon, et ça fonctionne bien."