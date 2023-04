Namur: la première phase d’extension du piétonnier débutera au printemps 2024

"P our un centre-ville plus apaisé, végétalisé et convivial." Les mots sortent de la bouche des élus de la tripartite namuroise Engagés-Écolo-MR. Ils ont été minutieusement choisis pour défendre l’un des plus ambitieux projets de l’actuelle mandature: l’extension du piétonnier. Après un an et demi d’études, de concertation et de réflexions au sein de divers groupes de travail, la majorité aborde le volet de la concrétisation en dévoilant son planning.