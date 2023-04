Lives-sur-Meuse : une exceptionnelle opération de maintenance à la station d’épuration de Namur-Brumagne (vidéo)

Mais où vont ces déjections fondamentales à la vie rejetées par nos intestins ? Simple comme bonjour. Elles partent à l’égout, dont on ne veut rien savoir de ce sombre voyage, où elles rejoignent le cloaque de toutes les eaux grises de la maison, sorties du lave-vaisselle, de la machine à laver et des toilettes corporelles, ainsi que les eaux de ruissellement dites pluviales. Mais, au-delà de l’égout, où atterrissent ces déchets ? Ce grand tout nauséabond rejoint un réseau de stations d’épuration qui va les traiter. Il en existe 107 en province de Namur. Comme on s’inquiète assez peu du devenir de nos eaux sales, heureusement que des travailleurs y vont pour nous, dans des ouvrages confinés et puants, dont les fameux vortex.

Un réacteur biologique

Coup de projecteur, ce mardi matin, sur la plus impressionnante de ces machines épuratrices: la station de Namur-Brumagne, à Lives-sur-Meuse, inaugurée en 2011 et gérée par l’Inasep (l’Intercommunale Namuroise de Services Publics). Cet or bleu, elle l’épure en qualité d’organisme d’assainissement agréé, autant qu’elle le distribue.

Sous une franche lumière printanière, le personnel de la station de Lives, appuyé par trois entreprises sous-traitantes spécialisées dans le levage de charges (une grue), le nettoyage et la soudure, procède à une opération de maintenance rare, pour n’être envisagée que tous les 5 ans voire les 10 ans: la vidange complète d’un des deux immenses bassins de décantation, contenant chacun 10 000 m3 d’une soupe imbuvable ayant recueilli matières fécales, graisses, huiles, sables, détergents et produits de nettoyage en tous genres. "Il s’agit d’un réacteur biologique", explique Steve Bernard, responsable du département Gestion opérationnelle des Ouvrages et directeur-adjoint du service d’Épuration.

Objectif de ce nettoyage du gigantesque bassin, d’une hauteur de 6,30 mètres: le remplacement d’une panoplie de disques perforés dédiés à l’oxygénation de ce pot-pourri, une étape vitale à la survie des bactéries dégradant ces boues.

Si bourré d’impuretés et d’agents infectieux soit le mélange – tomber dedans, c’est y mourir – ce milieu n’en reste pas moins vivant, pullulant de micro-organismes.

Mardi matin, au fond de la cuve boueuse, quelques hommes s’activent à nettoyer ces disques au moyen de lances d’eau à haute pression. Un boulot ingrat en milieu insalubre exigeant une protection maximale des travailleurs: "Parce qu’ils sont exposés à tous les pathogènes du monde en circulation. C’est un métier aussi pénible qu’il n’est caché, et essentiel. On doit fonctionner 7 jours sur 7, au même titre que les services de police et de secours", souligne Steve Bernard. Inhaler des gouttelettes de ce cocktail, en recevoir des éclaboussures sur une plaie, et la maladie est garantie.

Épurer l’eau relève d’une mission publique impérieuse, afin que ce tout à l’égout toxique ne finisse à la Meuse et la souille gravement, comme c’était le cas avant la mise en service de la station de Lives, en 2011. Tout l’enjeu de l’épuration est là: préserver l’environnement et, en l’occurrence, les eaux des cours d’eau.

Collecteur et vortex

La station de Lives a une capacité de traitement des eaux usées de 93 500 équivalents habitant. Or, Namur et son agglomération en totalisent quelque 130 000. Les eaux grises du reste de l’agglo sont traitées par trois autres stations: de Naninne, Bricgniot et Floreffe. Ces eaux usées remontent à la station d’épuration de Lives par l’intermédiaire de vortex, des ouvrages monumentaux enterrés dans le sol qui collectent les eaux et les remontent au moyen de pompes à haute pression. Certains ouvrages atteignent une telle profondeur, jusqu’à 25 mètres, qu’ils obligent les nettoyeurs/déboucheurs de ces dispositifs à descendre en rappel. Le traitement de l’eau s’avère vertigineux à certains endroits de Namur.

Stop aux lingettes

"Nos métiers sont soumis à tout ce qu’on nous envoie dans les égouts", réagit le directeur-adjoint du service Épuration. Si on aime voir disparaître d’un claquement de doigt les excréments des cuvettes, il est un autre déchet qui, lui, n’est absolument pas le bienvenu dans les cuvettes des WC: il s’agit de la lingette. "C’est une calamité car, accumulé en grand nombre, ce produit d’hygiène, ainsi que les produits macroscopiques en général, colmatent les filtres des ouvrages, notamment les dégrilleurs", expose la responsable de la communication, Isabelle Joiret.

Les virus n’ont pas peur de l’eau

Les premières semaines de la crise sanitaire ont angoissé les épurateurs humains: "On ne savait pas encore très bien jauger la létalité du covid-19, et nos travailleurs, eux, devaient continuer à travailler en étant confrontés à de la brumisation et des gouttelettes issues d’eaux usées, notamment celles des hôpitaux. Ce ne fut pas simple. Après, on a pu prédire l’évolution de l’épidémie à travers l’analyse des eaux usées", poursuit l’ingénieur agronome.

Recyclage de gadoue

Les boues résiduelles, après rejet à la Meuse des eaux épurées selon des normes très strictes, sont déshydratées et recyclées dans l’agriculture. Un seul chiffre permet d’appréhender la réalité de l’épuration: 44 T de boues/jour sont évacuées