Actions de sécurisation de la police de Namur dans le haut de la ville: 139 personnes contrôlées en mars

En début d’année, le bourgmestre, Maxime Prévot, et le chef de corps, Olivier Libois, annonçaient que complémentairement aux patrouilles quotidiennes, la police allait mener des actions plus importantes dites "de sécurisation" pour lutter contre le sentiment d’insécurité en ville. Il y en a eu cinq durant le mois de mars, tantôt visibles par la population tantôt plus discrètes, ciblant le haut de la ville et avec une attention particulière à la détention de stupéfiants, aux incivilités et à la consommation d’alcool sur la voie publique.