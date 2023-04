À Namur et Auvelais, le CHR recrute

Le CHR a besoin de bras. En vue de recruter ses futurs collaborateurs, l’institution organise deux "Job’s nights", le 20 avril à Auvelais et le 27 avril à Namur dès 19 h. "Durant ces soirées d’informations, les divers métiers qui composent le CHRSM seront présentés", font savoir les représentants de l’hôpital dans un communiqué de presse. Il est forcément question de dénicher les soignants de demain mais pas seulement. "Un hôpital est comme une mini-ville. Au-delà du personnel soignant se cachent des dizaines de métiers variés: des peintres aux cuisiniers, des secrétaires aux brancardiers, des informaticiens aux juristes, des agents RH aux électriciens", détaille l’établissement. L’ensemble de ces métiers sont à découvrir dans une ambiance conviviale accompagnée d’un foodtruck. "Les personnes présentes pourront rencontrer les équipes de professionnels de ces différents secteurs et leur poser des questions pour en apprendre plus sur leur futur métier", peut-on encore lire dans le communiqué.