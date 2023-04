Warnant (Anhée): un automate pour moins de vols et plus de choix au Verger de la Molignée

L’automate, installé dans une toute nouvelle cahute à deux pas de la ferme de l’abbaye de Moulins, permet d’augmenter la gamme de produits commercialisés. Il expose des denrées que les jeunes entrepreneurs n’auraient pas osé mettre en vente libre. Car, jusque-là, les œufs des poules du Verger de la Molignée étaient commercialisés "à la confiance". Un modèle inspiré du Canada, où le couple était parti plusieurs mois.

Le principe: les œufs récoltés étaient à disposition sur une table. Les clients embarquaient la marchandise souhaitée, puis étaient invités à payer dans une urne ou via une application bancaire. Mais les vols étaient fréquents. À un moment donné, ils sont montés jusqu’à 30%.

L’automate est devenu incontournable. "Et i l fallait évoluer, souffle Grégoire de Changy. Au départ, je ne connaissais pas ce type de machine. En Flandre, il y en a beaucoup. Un maraîcher de Houyet avait ce genre de distributeur. Je m’en suis inspiré et j’ai investi."

Champignons, asperges

En tout, la machine compte 80 compartiments, de tailles différentes. Ceux dédiés aux œufs sont plus petits, pour optimiser l’espace.

Les autres casiers permettent d’écouler les aliments cultivés sur place, sans craindre le vol. Récemment, Grégoire de Changy s’est lancé dans la production de champignons de Paris bruns et bio. Il a l’intention de cultiver des asperges, mais aussi de planter des choux, des concombres, des poivrons et des aubergines. En saison, comme l’an passé, il proposera des tomates et des fraises. Pour ces dernières, la culture augmente et atteint aujourd’hui les 25 ares. "Cette année, j ’ai planté deux rangées de fraises hors tunnel, pour pouvoir récolter plus tard dans la saison."

Le distributeur sera sans cesse alimenté. "Et c’est ça la difficulté", confie Grégoire. En fonction de la production de fruits et légumes, en fonction des saisons, il sera garni de divers jus et autres pâtes confectionnées à partir des œufs du Verger.

En hiver, Grégoire passe environ une heure par jour au Verger, pour tout gérer. Entre mars et septembre, par contre, il est au champ tous les jours et toute la journée. En parallèle à cette activité, il travaille dans le terrassement. Et l’un ne va pas sans l’autre. "Le projet du Verger s’autofinance. Mais il n’est pas encore possible d’en vivre. Il y a des emprunts à rembourser. Mon autre job à côté me permet de continuer à investir."