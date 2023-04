Namur : les Amis et Disciples de François Bovesse soutiendront une exposition autour des œuvres de Francis Goidts

Un jury s’est penché sur les 17 candidatures reçues. Il a finalement choisi un projet défendu par l’Intime festival et produit par l’ASBL Vent Debout. Celui-ci s’articule en deux volets, comme le précisent les Amis et Disciples de Bovesse dans un communiqué. "Un premier axe consiste en une exposition des œuvres de Francis Goidts". Éditeur, spécialiste de la science-fiction et auteur de contes et autres textes courts, le Namurois s’est également illustré à l’âge de 10 ans par des dessins puissants, "qui témoignent d’une ambiance familiale qui le dépassait". Au début de cette année, ces dernières ont fait l’objet d’une publication, Fictions d’artistes-dessins d’enfant de Francis Goidts, aux éditions La Muette.

Un podcast

"Le deuxième axe, qui s’intitule La clique , est une proposition adressée aux 15-18 ans les invitant à découvrir gratuitement les programmes de l’ Intime festival, la saison du théâtre de Namur, les festivals namurois tels que le FIFF, le KIKK, le Delta, les Solidarités, avec l’opportunité de rencontrer les artistes, afin de témoigner au sein d’ateliers “radio” de leur expérience", explique l’association philanthropique.

Les jeunes participants à ce projet témoigneront dans un podcast de la découverte de spectacles, films et autres lectures. Leur travail sera présenté lors d’une soirée spéciale organisée au théâtre de Namur en fin d’année scolaire. "Un volet particulier sera consacré à la figure de François Bovesse à travers des rencontres, des lectures, des témoignages. L’objectif étant là aussi de réaliser un podcast présentant à leur manière François Bovesse. Cette expérience sera encadrée par un spécialiste de la radio et par une responsable de l’intime festival", explique encore l’association qui entend avec cette initiative faire découvrir François Bovesse et son combat auprès de la jeune génération.