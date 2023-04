Namur: Au programme de la Fédération Nationale des Combattants

Un hommage a été rendu à l’infirmière et espionne belge Gabrielle Petit, ainsi qu’aux victimes de tous les conflits pour lesquels le Last Post et la Brabançonne.ont résonné. Il reste un peu plus de 11 000 membres de la Fédération Nationale des Combattants en Belgique, ce qui en fait la plus grande association patriotique du pays. L’assemblée générale fut surtout l’occasion pour les responsables de lancer un appel aux jeunes pour qu’ils participent au devoir de mémoire.