Fête de l'UNamur: À la découverte des kots-à-projet namurois

Parmi les exposants de ce village miniature figuraient une dizaine de kots-à-projet (KAP) venus proposer une série d’activités pour l’occasion. "Comme l’identité de notre kot s’illustre par le cinéma et la photo, nous proposons un quiz dédié au septième art avec quelques sachets de bonbons à la clé", raconte Louis Dehuy, président du StudioKot.

Plus d'un millier d'étudiants ont participé à cet événement tant sportif qu'arrosé. ©Ugo Arquin

À travers ces jeux, il s’agissait de promouvoir les activités annuelles des kots-à-projet auprès du public estudiantin. "Notre kot-à-projet est encore peu connu, il est donc important pour nous d’être présent à cette fête afin d’obtenir davantage de visibilité, estime Juliette Fermine, présidente du Kotéjeux. En présentant notre projet aux gens, nous essayons de les attirer à nos soirées"jeux de société"pour prouver qu’on peut très bien s’amuser sans aller au Bunker (NDLR: salle de fête réservée aux étudiants)."

Des KAP fédérateurs

Au total, pas moins de dix-sept KAP sont actifs sur le campus de l’UNamur. Soit, autant de projets dans lesquels s’investissent leurs membres durant toute l’année, avec le soutien de l’université namuroise. "Puisqu’elle finance nos activités, nous sommes tenus de respecter un calendrier, élaboré par nous-même en début d’année académique, qui reprend toutes les animations proposées aux étudiants", explique Louis Dehuy. StudioKot s’engage par exemple à réaliser des photographies et des séquences vidéo des divers événements organisés sur le campus.

Plus que de simples kots, les KAP permettent à leurs adhérents (NDLR: 5 à 8 étudiants par kot-à-projet) de s’unir autour d’une thématique commune qui leur tient à cœur. Le tout en partageant un même logement, où des liens d’amitié se tissent au fil des quadrimestres. "Outre les réunions autour du projet, nous mangeons et regardons des films ensemble. Et mes colocataires sont même devenus mes meilleurs amis", souligne Juliette Fermine. Une impression positive que partage Louis Dehuy, renforcé par l’expérience acquise depuis son arrivée au StudioKot. "En rentrant ici, j’ai pu apprendre à retoucher convenablement des photos et coorganiser de chouettes activités." Il faut aussi souligner que les KAP, détenus par l’UNamur, proposent des loyers avantageux pour tout étudiant qui souhaite y poser ses valises et s’y investir.

Comment sont créés les kots-à-projet ?

En mettant ces logements à disposition des étudiants, l’UNamur ambitionne la transmission de diverses compétences transversales.

Des savoirs complémentaires aux formations suivis par les élèves. «S’il est important d’être en contact avec des professionnels d’une discipline, développer une activité extra-académique l’est également, mentionne François-Xavier Fievez, vice-recteur aux Affaires étudiantes pour l’UNamur. Mener un projet avec d’autres personnes, ça met en place des comportements qui aideront les étudiants dans leur future vie d’adulte.»

Chaque année, les élèves peuvent suggérer de nouvelles idées pour la création d’un KAP, soumis à un comité de sélection. Une procédure destinée à juger la pertinence de la proposition dans un cadre éducatif et s’assurer qu’elle peut durer dans le temps sans compromettre les études des adhérents.

En cas d’approbation, chaque démarche aboutit alors à une nouvelle aventure susceptible de laisser quelques souvenirs impérissables aux professionnels de demain.