Dinant: un chantier d'un an a commencé

Un grand chantier dans la durée, car il s’agit bien plus que de refaire la chaussée. Ce lundi, les travaux ont commencé entre la place de Leffe et le carrefour avec la rue Benjamin Devigne (du 3 avril au 13 juillet). Puis on avancera, phase par phase, jusqu’à la rue Petite, pour aboutir à la rue Saint-Jacques. Si le timing est respecté, la fin du chantier est prévue le 9 mai 2024, avec une interruption de 3 semaines en juillet prochain.

1,5 million€

Les riverains ont été conviés à une réunion d’information, à la fin de la semaine passée, mais il n’y avait pas foule: ils étaient 8. Les habitants des rues concernées vont pourtant être ennuyés pendant un moment, même si c’est pour un mieux à terme. Il faudra faire avec. Par exemple, l’entreprise en charge du chantier principal collectera elle-même les sacs-poubelle et les rassemblera en un endroit accessible aux camions de ramassage

L’entrepreneur adjudicataire se chargera non seulement d’un réasphaltage, mais aussi d’un travail en profondeur, pour refaire les fondations. En surface, le filet d’eau deviendra central, tandis que les trottoirs "feront partie" de la route. Dans le futur, le stationnement sera toujours possible, avec le même nombre de places, mais alternativement à gauche et à droite, pour un "effet de porte".

Au total, le coût de ces travaux atteint 1,5 million d’euros, avec une part communale d’environ 500.000 €.

Parallèlement, la SWDE va remplacer la totalité des canalisations d’eau, tandis que la SPGE refera l’égouttage, en posant notamment un tuyau central. Pour ce que l’on appelle les impétrants, il faudra descendre jusqu’à 1,8 mètre de profondeur.

"Victimes" du chantier de la Croisette

Les voiries concernées n’ont plus été rénovées depuis des dizaines d’années, elles ont particulièrement souffert du chantier de la Croisette. Car du charroi, dont du charroi lourd, avait été dévié par là.

Par ailleurs, c’est ce qui a été indiqué aux riverains, ils pourraient sentir à un moment ou un autre des odeurs de gaz. Jadis, se trouvait derrière l’athénée un gazomètre (un grand réservoir de gaz). Il a été démonté pour des raisons de sécurité évidentes, mais il reste d’anciennes conduites, qui pourraient encore contenir un peu de gaz, mais dans des quantités non dangereuses.