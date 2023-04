Découvrir les hauts lieux namurois en … wallon!

De la rue de Fer jusqu’au site de la Confluence, tous les lieux incontournables de la Cité du Bia Bouquet seront scrutés à la loupe durant cette balade de deux heures.

Et pour rendre l’expérience tant ludique qu’immersive, chaque lieu traversé sera ponctué par une lecture de textes sélectionnés par les Rèlîs Namurwès. Fondée en 1909, cette association œuvre pour cultiver, encourager et promouvoir la littérature en langues régionales de la Wallonie. "Notre cercle rassemble des personnes qui continuent d’écrire encore en wallon. De plus, nous publions aussi des classiques dans cette langue", raconte Nicole Rouchet, trésorière de l’association.

Accessible à tous

Pour les curieux qui redoutent toutefois de ne pas comprendre toutes les subtilités du dialecte, pas d’inquiétude, le guide prévoira quelques éclaircissements linguistiques. "Nous sommes conscients que la compréhension du wallon devient difficile. En particulier lorsqu’il s’agit du vrai wallon et pas du franc-wallon, rassure Nicole Rouchet. C’est pourquoi, nous fournissons un lexique au public et nous pouvons toujours traduire en cas de difficulté."

Parler populaire et affectif, le wallon sera donc à la portée de tous durant ce "p’tit toû dins Nameur".

Infos et réservation obligatoire avant le 7 avril via www.namurtourisme.be/fr/a-voir-a-faire/nos-visites-guidees/visites-thematiques/