Florennes: bientôt en voyage avec le conseil consultatif communal des aînés

Différentes thématiques susceptibles d’intéresser les aînés sont abordées au sein du CCCA. Cela va de l’évaluation des problèmes de mobilité douce à la distribution de boîtes frigo qui contiennent les données médicales à destination des services de secours et bien d’autres projets.

Un rappel des légendes

Parmi ceux-ci, Philippe Paquet évoque la mise en œuvre de panneaux d’affichage dans les douze villages et hameau de l’entité.

"Ces panneaux ont pour objectif d’évoquer des légendes, des anecdotes racontées par nos aînés. Dans le cadre de ce projet, notre CCCA a été lauréat 2021 du budget participatif de la province de Namur. Pour la mise en œuvre et le placement des douze bancs et panneaux, nous avons reçu un montant de 23 387,25 € et de l’aide du service technique de l’administration communale", détaille-t-il.

En août 2022, les membres du CCCA de Florennes ont participé aux événements organisés par la Maison des Jeunes, dont l’organisation d’une auberge espagnole à Hanzinelle. "Nous sommes également partenaires, au niveau de la préparation, d’une mise à l’honneur des véhicules deux roues anciens dans le but de réveiller les souvenirs de jeunesse de nos aînés", poursuit le président.

Dans ses cartons, le CCCA compte aussi aller visiter les résidents des maisons de repos afin de partager leurs vécus et organiser des remises à niveau des règles du code de la route par un formateur auto-école. L’initiation à la maîtrise de base des outils informatiques, dispensée par l’ASBL Depromesem, constitue aussi l’une des actions du CCCA de Florennes dans le but de réduire la fracture numérique des aînés. Enfin, il existe le projet d’offrir des goûters aux anciens jeunes, dans chaque village de l’entité florennoise.

Vallée de la Moselle et Alsace

Prochainement, le CCCA organisera deux voyages: le premier est programmé le dimanche 16 avril. Il s’agit du premier voyage de détente à la découverte de la vallée de la Moselle à bord du Princesse Marie-Astrid. Le départ est fixé à 7h sur le parking du magasin Match de Florennes. Le retour est prévu à 20 h 30. Le prix est fixé à 100 € par participant.

Le second voyage est un week-end en Alsace programmé du 2 au 4 juin. Le prix est fixé à 367 €/personne. Le montant est à verser, avant le 15 mai, au compte BE52 6512 1044 1809 du CCCA de Florennes.

Infos et réservations pour les deux voyages: René Lauvaux au 0496/20 40 22 ou par mail renelauvaux@gmail.com