Couvin: une exposition Au fil de l'Eau Noire

les cinq photographes qui participent à l’exposition utilisent des techniques ou des approches différentes

Jean-Pierre Frippiat a travaillé durant 40 ans comme cameraman à la RTBF. "Cela m’a appris à"utiliser"la lumière, explique-t-il. C’est toujours elle que je recherche dans mon approche de la photographie pour immortaliser ces instants fugitifs que la nature nous offre." Il a aussi édité un magnifique recueil avec de nombreuses photographies sur l’Eau Noire disponible sur place.

Toute la jeunesse de Philippe Goffard s’est déroulée au bord de l’Eau Noire dans le centre de Couvin. "J’en ai vu passer des flots, au rythme des saisons, déclare-t-il. Je l’ai rêvée, durant ces longues heures de contemplations, différente, hors de son carcan de murs et de pierres qui la canalisent en vain. Alors la voilà libérée de ces contraintes. vive ou sombre, éblouissante ou magique, paisible ou envoûtante, la rivière de mon enfance dont le chant berce encore mes rêves." Son exposition s’intitule au "Phil de l’Eau Noire".

Arrêter le temps

Alexandre Dupagne est un autodidacte naturaliste amateur. Il explique: "Par mes photos, j’arrête le temps et je fixe mon émotion du moment. J’aime les images pour m’exprimer, peu importe la technique, le matériel et les performances. Les enfants qui regardent nos photos seront les adultes de demain. Apprenons-leur à aimer la nature, à la découvrir, à l’aimer et à la protéger."

Frédéric Balsacq préfère aujourd’hui se présenter comme photographe plasticien. "Je cherche à m’écarter de la photographie"traditionnelle", celle qui reflète trop la réalité, confie-t-il. La plupart de mes travaux allient le collage, la peinture et les transferts d’images, sur base de photographies que je réalise ou que je trouve (par exemple en brocantes). Les photos exposées à Couvin sont les premières"vraies"photos que j’expose depuis longtemps. Elles cherchent malgré tout à déstabiliser le spectateur par leur rendu graphique, le point de vue ou le sens dans lequel elles sont exposées."

Enfin dernier exposant, José Laffineur dit avoir été inspiré par les rochers de l’Eau Noire: "Ils sont i ntrigants, fascinants et difficilement accessibles, ce qui donne du piment à leur découverte avec, entre autres, le sommet de la Roche à Tchapia". L’exposition est ouverte tous les jours de 14h à 17 h, au centre culturel – 1A, faubourg de la Ville, Couvin (060/345 956).