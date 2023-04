Andenne: une messe africiane en soutient à l'ASBL Famille, debout! le 15 avril prochain

Afin de soutenir l’ASBL, le Lions Club d’Andenne organise le 15 avril une messe africaine en l’église de Thon. L’office sera célébré par l’abbé Alain Lukanga et animée par la renommée chorale des Rédemptoristes de Namur. Après la messe, un moment de convivialité sera proposé avec diverses boissons et des sandwichs.

Manfred Peters, chargé des Relations publiques au Lions Club andennais, rappelle les nombreuses actions menées par le service club, fondé en 1976, qui illustrent bien la célèbre devise: Nous servons !

Outre les aides internationales, le Lions Club est bien présent au niveau local en accordant des aides ponctuelles à des associations: la Saint-Vincent de Paul, Lutte Solidarité Travail et le Château Vert à Solières. Le service club soutient également les maisons de repos de l’entité et, au niveau culturel, épaule de jeunes musiciens et favorise l’apprentissage précoce des langues. Il a également participé activement au développement de l’Université du Temps Libre d’Andenne. Enfin, le club philanthropique est actif durant les opérations Cap 48 et participe aux œuvres soutenues par Jean-Pierre Doclot, gouverneur du District 112D.

Infos: Le samedi 15 avril à 18 h 30 à l’église de Thon. Participation aux frais: 10 €