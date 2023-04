Agronuts: la filière noisette belge prend racine à Sart-Saint-Laurent

Depuis lors, avec Mélanie, sa compagne, et Pierre-Olivier Bonhomme, les trois agronomes à la tête d’ Agronuts ne ménagent pas leurs efforts pour se former au travers de différents séjours à l’étranger et rendre leur projet toujours plus concret.

Aujourd’hui, Benoit et Mélanie ont déjà planté 20 hectares de noisetiers sur leur propriété et 40 sur celles de partenaires. En parallèle, ils ont déposé une demande de permis pour implanter, d’ici 2024, une unité de transformation au sein même de la ferme familiale, pour un budget de 1,5 million d’euros. Le pari est aussi ambitieux que fou. Il n’est pas sans rappeler celui porté, il y a quelques dizaines d’années, par les précurseurs d’une filière viticole en Wallonie, dont le succès n’est aujourd’hui plus à démontrer.

70% de la production mondiale est Turque

L’ambition d’Agronuts est de créer une filière locale de qualité, respectueuse du bien-être des travailleurs. Et, surtout, de diversifier les sources d’approvisionnement de cette denrée. "Aujourd’hui, 70% de la production mondiale est assurée en Turquie. Le second pays producteur le plus important est l’Italie", indique Benoit Genin.

Or, les changements climatiques rendraient la pérennité de la production incertaine dans ces pays et prometteuse en Belgique. Pour implanter cette filière noisette belge, le jeune couple de Sart-Saint-Laurent s’est associé à des pépiniéristes italiens forts de dizaines d’années d’expérience. "La connaissance de la langue acquise lors de mon Erasmus m’a ouvert des portes", sourit l’agriculteur.

À ce stade, la petite entreprise propose un service en cinq étapes, allant de l’étude du projet sur le plan économique et de la qualité du sol, au choix des variétés à planter et à la mise en place du verger, en passant par le conseil et le rachat de la production.

Culture de haute valeur

L’objectif principal d’Agronuts, désormais, est de parvenir à planter 200 hectares de noisetiers en Belgique. Un seuil minimal pour faire tourner son unité de transformation et garantir une boucle locale totale. "Nous avions besoin de créer une telle unité, car il n’y a pas de marché pour écouler les noisettes en coque dès la sortie du champ, explique Benoit Genin. À l’inverse, il y a un réel intérêt pour des noisettes décortiquées, torréfiées, concassées ou encore pour de la pâte de noisette."

En attendant que les plantations belges atteignent leur âge de maturité, Agronuts travaillera au sein de son unité de transformation avec des noisettes italiennes afin de se familiariser au métier d’industriel. "Par la suite, la quantité importée diminuera, jusqu’à ce que l’on devienne autosuffisant."

Plantation, formation de la main-d’œuvre pour la taille des arbres, matériel et machines utiles à la production… Agronuts ne néglige aucun aspect. Les perspectives sont enthousiasmantes, y compris en matière de création d’emploi.