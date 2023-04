Vresse-sur-Semois: le parc de l’Ardenne méridionale, terre de projets locaux

Depuis 2016 et sa reconnaissance par l’Europe, le Parc naturel de l’Ardenne méridionale a déjà mené sept projets. Parmi les actions phares de la programmation LEADER actuelle, on peut citer la création de 12 jardins partagés, de six Repair cafés, l’élaboration d’une carte des produits locaux, la création d’un label MIAM pour les produits locaux, l’organisation de formations au permis de conduire, un appui au maintien de l’abattoir de Gedinne, l’organisation de formation circuits courts ou encore les Randos "Train et sacs à dos" et les Randos "Arrêts verts".

Un nouvel appel à projets

Pour ce nouvel appel à projets, de nombreuses réunions ont été organisées pour valider les étapes du processus imposé par la Région wallonne. Sur les 99 préprojets déposés par une multitude d’acteurs, 34 ont été retenus pour figurer dans les fiches projets. On peut citer par exemple la création d’un réseau d’épiceries sociales proposé par l’ASBL Revivre à Sugny. Le patois local, patrimoine immatériel à conserver, est un autre exemple ainsi que la valorisation d’inventaire du petit patrimoine populaire.

Le coût total de cette stratégie de développement local s’élève à 1 784 357 € financés à 90% par l’Union européenne et la Région wallonne. Le solde est financé par les communes participantes (Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin). La Commune de Vresse devra débourser une somme annuelle de 4 428 €.

Si cette nouvelle stratégie de développement local a été approuvée à l’unanimité, le bourgmestre Arnaud Allard a souhaité donner son avis personnel sur le sujet: "J’admire le travail réalisé par Hélène Poncin, directrice du Parc naturel de l’Ardenne méridionale, et de toute son équipe. Mais je trouve cela beaucoup trop compliqué. C’est un gros problème en Europe et même en Wallonie." Il est vrai que les procédures et la lourdeur administrative pourraient en décourager plus d’un. "Chapeau à vous de pouvoir continuer à travailler dans de telles conditions", conclut encore le bourgmestre vressois.