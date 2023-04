Namur: un coeur unique pour le secteur associatif

Depuis le départ du conservatoire Balthasar-Florence qui a intégré le Grand-Manège, rue Rogier, les bâtiments de l’avenue Materne à Jambes ont laissé pas mal d’espaces libres. L’occasion pour la Ville de se pencher sur le devenir de ces bâtiments et leurs futures affectations. Leur situation centrale au cœur de Jambes a orienté le choix d’y convier le secteur associatif. Au nombre des principaux acteurs, on retrouve le syndicat d’initiative, la bibliothèque, la Galerie Détour et ceux qui font le "vivre ensemble" jambois.